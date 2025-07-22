22,5 миллиона рублей на разработку концепцию стадиона «Торпедо». Закупка прошла у единственного поставщика. В информации о договоре указано, что предметом торгов является, цитата,«разработка

22,5 миллиона рублей на разработку концепцию стадиона «Торпедо». Закупка прошла у единственного поставщика. В информации о договоре указано, что предметом торгов является, цитата,«разработка концептуальных решений проекта строительства и эксплуатации стадиона «Торпедо». Подготовить необходимые документы должны будут до 30 декабря 2025 года. Напомним, ранее на Петербургском экономическом форуме губернатор Александр Авдеев заключил инвестиционное соглашение с компанией