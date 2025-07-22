«Портал в ад» — именно так владимирцы окрестили открытый люк на Пекинке. Анонимный автор видеообращения предупредил, что в районе Балакирева есть опасность провалиться в колодец. Из видео

«Портал в ад» — именно так владимирцы окрестили открытый люк на Пекинке. Анонимный автор видеообращения предупредил, что в районе Балакирева есть опасность провалиться в колодец. Из видео Подслушано во Владимире Вот строящийся объект такой заметный здесь. В общем вот этот район. Вот обочина, по которой ходят пешеходы, велосипеды и машины съезжают иногда. И вот тут