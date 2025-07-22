Реконструкция аэропорта «Семязино» проходит подготовительный этап. Сейчас расчищается территория будущего аэровокзального комплекса – в перспективе уже прорисовываются очертания

Реконструкция аэропорта «Семязино» проходит подготовительный этап. Сейчас расчищается территория будущего аэровокзального комплекса – в перспективе уже прорисовываются очертания взлетной полосы. Проект обновленного аэродрома проходит госэкспертизу. Алексей Литох, и. о. начальника Владимирской авиабазы Мы находимся на этапе подготовительных работ. Вырубается лес, заканчивается постройка асфальтобетонного завода, осуществляется постройка строительного городка, сносятся здания, которые критичны для стройки. Про