Суд вынес приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, который за деньги помогал иностранцам незаконно оставаться в России. Мужчину признали виновным в организации незаконного пребывания

Суд вынес приговор 31-летнему гражданину Узбекистана, который за деньги помогал иностранцам незаконно оставаться в России. Мужчину признали виновным в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории страны. По информации пресс-службы СК РФ по Владимирской области, осужденный проживал в Москве и за вознаграждение обеспечивал приезжим поддельные миграционные карты, фиктивные штампы о пересечении границы и документы о