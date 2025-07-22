Трагичный инцидент произошел 20 июля в 1:40 на 14-м км западного соединения трассы Р-132 с трассой М-7, сообщили в УМВД по Владимирской области. По предварительным данным, 39-летний водитель

Трагичный инцидент произошел 20 июля в 1:40 на 14-м км западного соединения трассы Р-132 с трассой М-7, сообщили в УМВД по Владимирской области. По предварительным данным, 39-летний водитель «Хендай», двигался по левой полосе в сторону Москвы. В то время как 30-летний велосипедист, следовавший в попутном направлении, выехал на эту полосу, где его и сбили. От