Два опасных заброшенных здания в Гороховце снесли после вмешательства прокуратуры. Речь о расселенных многоквартирных домах на улицах Краснова и Мира. Об этом сообщили в пресс-службе

Два опасных заброшенных здания в Гороховце снесли после вмешательства прокуратуры. Речь о расселенных многоквартирных домах на улицах Краснова и Мира. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Двухэтажному деревянному квартирному дому №3 на улице Краснова уже 93 года. В 2014 году его признали аварийным из-за того, что здание изношено на 75%. Жильцов расселили только к