История обернулась судом.

Прокуратура Владимирской области выявила факт незаконного расширения земельного участка владельцем магазина в Киржаче, осуществленного при содействии местной администрации. Об этом 22 июля пресс-служба ведомства.Установлено, что изначально администрация незаконно утвердила схему расположения участка площадью 401 кв. м, который был передан в аренду жителю Киржача. После постройки на участке магазина, земля была продана арендатору.В дальнейшем, администрация заключила с предпринимателем соглашение о перераспределении земель, в результате чего площадь участка увеличилась до 1447 кв. м. При этом цена за землю была установлена в размере лишь 15% от ее кадастровой стоимости.Прокуратура обратилась в суд с иском о признании действий чиновников и покупателя незаконными. Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал недействительными соглашение о перераспределении земель, а также все сделки с данным участком, совершенные в период с 2023 по 2024 год, включая договор аренды и договор купли-продажи.Кроме того, суд обязал администрацию Киржача выплатить покупателю участка 717 тыс. рублей, полученные по сделкам, и вернуть земельный участок площадью 1447 кв. м в государственную собственность. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.