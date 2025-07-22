Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

В реке Клязьма, неподалеку от поселка Оргтруд во Владимире, утонул 28-летний мужчина. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Поисковые работы начались 20 июля. Тело погибшего было обнаружено и извлечено из воды спасателями.Отмечается, что трагический случай произошел в месте, не предназначенном для купания. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.стало известно, что всего с начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибло 13 человек. По каждому из этих случаев проводятся проверки компетентными органами.