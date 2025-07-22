Власти города сдержали обещание и открыли временный маршрут.

В Муроме Штапский мост, соединяющий одноименный район с центром города, был полностью закрыт для проведения ремонтных работ из-за его неудовлетворительного состояния. Эта новость вызвала беспокойство среди местных жителей, так как мост является важной транспортной артерией.После закрытия моста жители выразили опасения, что оказались отрезанными от центральной части Мурома. В ответ на это администрация округа заверила, что на время ремонта будет организован специальный автобусный маршрут. Однако к вечеру 21 июля жители сообщили, что обещанный маршрут так и не начал функционировать.К радости жителей, уже утром 22 июля был запущен бесплатный автобус, курсирующий между районом Штап и центром города каждые полчаса. Точные сроки завершения ремонтных работ пока не установлены и будут определены после проведения детальной оценки состояния мостовых конструкций специалистами.