В микрорайоне Оргтруд на реке Клязьма обнаружили тело 28-летнего мужчины. Очередная трагедия на воде произошла в необорудованном для купания месте, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской

В микрорайоне Оргтруд на реке Клязьма обнаружили тело 28-летнего мужчины. Очередная трагедия на воде произошла в необорудованном для купания месте, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. Труп обнаружили спасатели второй дежурной смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Утонувшего начали искать с 20 июля. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины гибели. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!