Мужчина был ранен 5 раз.

В ходе проведения специальной военной операции погиб Михаил Ахромеев, житель города Юрьев-Польский Владимирской области. Сообщение о трагической гибели 47-летнего мужчины было опубликовано пресс-службой районной администрации 22 июля.Михаил Ахромеев родился в феврале 1978 года в Юрьев-Польском. В 2023 году он принял решение поступить на военную службу по контракту и отправился в зону боевых действий.Службу в зоне СВО Михаил начал в качестве штурмовика, а затем перешел в группу эвакуации. Он занимался эвакуацией раненых с передовой и выносил тела погибших бойцов с заминированных участков, за что был отмечен медалями.Во время несения службы Михаил пять раз получал ранения. Однажды он чудом остался жив, наступив на мину. Осколки боеприпаса задели конечности, а от прямого попадания в сердце Михаила спас телефон, находившийся в кармане.В последние месяцы жизни Михаил Ахромеев служил в артиллерийских подразделениях. В июне 2025 года его жизнь трагически оборвалась. Прощание с героем состоялось в Юрьев-Польском, на его малой родине.в ходе специальной военной операции на Украине погиб 49-летний военнослужащий из Юрьев-Польского.