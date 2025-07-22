Региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» прошёл на Собинской земле. Соревнования по разным видам спорта, силовой экстрим, семейная эстафета,

Региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» прошёл на Собинской земле. Соревнования по разным видам спорта, силовой экстрим, семейная эстафета, а также выступления местных артистов объединили участников и стали настоящим праздником как для них, так и для зрителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Уникальный по-своему формату и масштабу проект охватил