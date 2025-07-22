В отношении ООО «Ритуал» было возбуждено административное дело.

Во Владимире ООО «Ритуал» оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом пресс-служба прокуратуры Владимирской области во вторник, 22 июля.Установлено, что исполняющий обязанности директора компании передавал медику более 180 тысяч рублей. Деньги предназначались за быстрое и беспрепятственное оформление документов, а также подготовку тел умерших к захоронению.После вмешательства прокуратуры в отношении ООО «Ритуал» было возбуждено административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Кроме штрафа, после вступления решения суда в силу, сведения о фирме будут внесены в специальный перечень, что лишит ее возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках.Ранее заведующий патологоанатомическим отделением был привлечен к уголовной ответственности за получение взяток и оштрафован на 3,7 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности.