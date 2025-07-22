Фестиваль стрит-арт искусства «Загфест»в пятый раз пройдет во Владимире. С 21 по 29 августа столица 33-его региона станет резиденцией современного искусства. Тема этого года: свободная или

Фестиваль стрит-арт искусства «Загфест»в пятый раз пройдет во Владимире. С 21 по 29 августа столица 33-его региона станет резиденцией современного искусства. Тема этого года: свободная или посвященная Владимирскому краю (ремесла, орнаменты, история). Как рассказали в пресс-службе правительства области, регистрация уже открыта. Заявки принимаются до 24 июля, результаты отбора объявят 26 июля. Многие яркие граффити Владимира