В ходе проверки обнаружили более 18 тысяч банок консервов без маркировки.

В Лакинске компания ООО «Экватор» стала объектом масштабной проверки Россельхознадзора и прокуратуры, по итогам которой были выявлены многочисленные нарушения. Главное из них — фальсификация рыбной продукции, где минтай выдавался за более дорогую треску.В ходе проверки, проведенной в июне текущего года, более 18 тысяч банок консервов без какой-либо маркировки – отсутствовала информация об изготовителе, составе, дате производства и названии продукта. На многих банках не было даже необходимого литографического оттиска.Исследования, проводившиеся с 2023 года, показали 11 случаев несоответствия маркировки содержимому. Например, в консервах, заявленных как «Печень трески (тихоокеанской трески и тресковых рыб) натуральная», эксперты не обнаружили трески, вместо нее в банках был исключительно минтай. Хотя минтай и относится к семейству тресковых, его выдавали за конкретный вид, вводя потребителя в заблуждение. Были также зафиксированы случаи, когда в продукцию под общим названием «печень тресковых пород и трески тихоокеанской» добавлялись печень минтая и макруруса, при этом на маркировке указывалась только «треска тихоокеанская».Кроме того, выявили случаи незаконного добавления на баланс более 140 тонн продукции без подтверждающих документов о происхождении. Эта продукция затем использовалась для производства консервов.По результатам проверки аннулировано 84 ветеринарных документа на 653 тонны продукции. Информация о нарушениях передана в правоохранительные органы, Федеральную налоговую службу и получателям консервов, а также в межрегиональные управления Россельхознадзора для изъятия всей недоброкачественной продукции.