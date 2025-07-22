С 1 марта 2026 года в России вступает в силу федеральный закон, согласно которому все владельцы земельных участков, независимо от формы собственности и категории земли, будут обязаны бороться

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу федеральный закон, согласно которому все владельцы земельных участков, независимо от формы собственности и категории земли, будут обязаны бороться с борщевиком и другими опасными сорняками. Об этом в своем Telegram-канал сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, ставший одним из авторов инициативы. Новые правила затронут