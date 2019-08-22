В Сети бурно обсуждают видео с участием Лолиты Милявской. В кадре звезда выступает на премии Nursultan Music Awards, которая прошла в столице Казахстана.

В Сети бурно обсуждают видео с участием Лолиты Милявской. Вкадре звезда выступает на премии Nursultan Music Awards, которая прошла встолице Казахстана.Артистка прыгает на сцене в полупрозрачном платье бежевогоцвета, под которым угадывается черное боди. Артистка бодро исполняет свой зажигательныйхит "На Титанике".Ролик опубликовал официальный Instagram портала Super.Публикация набрала множество противоречивых отзывов.Поклонники хвалилиартистку, отмечая ее неуемную энергичность и отсутствие комплексов. Сама ЛолитаМилявская тоже осталась довольна получившимися кадрами. "Мне нравится)✌😂❤(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написала звезда в комментариях.Однако были и те, кого увиденное раздосадовало. Особопевицу критиковали за то, что она выступала под фонограмму. Справедливостиради отметим, что в конце видео действительно можно услышать, как поет вразрез фонограмме."Лолита пляшет, фонограммаидет, люди в вотсторге😂🤪", "Естькрасиво. Есть откровенно. Есть вкусно. Есть сексуально. Есть интересно. Естьискренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть *****.И это – он самый. К сожалению", "Никакого уважения к народу/стране.Позор!", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называютсязажигательным выступлением? 🤔🤮", "Маленькопод фанеру не успела, но излучать такой позитив это круто)", "Ну такскакать и петь невозможно😁Фанера", – пишут недовольные поклонники .