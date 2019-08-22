У герцогини Сассекской нашли нового родственника. Американский специалист по генеалогии
Джим Макнифф
рассказал о родословном древе Меган Маркл.
У герцогини Сассекской нашли нового родственника. Американский специалист по генеалогии
Джим Макнифф
рассказал о родословном древе Меган Маркл.
В результате
исследования оказалось, что у супруги принца Гарри есть родственные связи с 26-летним
бейсболистом Муки Беттсом (Маркус Линн). Спортсмен является правым принимающим
игроком в команде Boston Red Sox в Главной лиге бейсбола.
Макнифф
выяснил, что предки Беттса дважды
пересекались с ветвью Маркл. Впервые это произошло 150 лет назад. Прапрапрадеды
Меган Маркл и Муки Беттса – Якоб и Джозеф – были соседями, сообщает Express.co.uk. Однако подробностей о
том, как они между собой были связаны, нет.
Более четко получилось выявить связь между Кэти Беттс и Ричардом
Беттсом. Они поженились в 1920 году. Кэти Беттс
– двоюродная прапрабабушка Меган Маркл, а Ричард Беттс – двоюродный
прапрадедушка бейсболиста.
Как писали "Дни.ру", родилась в
Калифорнии в семье режиссера по свету и преподавателя йоги. Отец герцогини Сассекской
имеет голландские и ирландские корни, а мать – афроамериканские.
Стоит отметить, что большинство служителей британского
королевского двора отталкивало незнатное происхождение бывшей актрисы. Из-за
этого многие с неодобрением относились к бракосочетанию и принца
Гарри.