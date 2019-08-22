У герцогини Сассекской нашли нового родственника. Американский специалист по генеалогии Джим Макнифф рассказал о родословном древе Меган Маркл.

У герцогини Сассекской нашли нового родственника. Американский специалист по генеалогииДжим Макниффрассказал о родословном древе Меган Маркл.В результатеисследования оказалось, что у супруги принца Гарри есть родственные связи с 26-летнимбейсболистом Муки Беттсом (Маркус Линн). Спортсмен является правым принимающимигроком в команде Boston Red Sox в Главной лиге бейсбола.Макниффвыяснил, что предки Беттса дваждыпересекались с ветвью Маркл. Впервые это произошло 150 лет назад. ПрапрапрадедыМеган Маркл и Муки Беттса – Якоб и Джозеф – были соседями, сообщает Express.co.uk. Однако подробностей отом, как они между собой были связаны, нет.Более четко получилось выявить связь между Кэти Беттс и РичардомБеттсом. Они поженились в 1920 году. Кэти Беттс– двоюродная прапрабабушка Меган Маркл, а Ричард Беттс – двоюродныйпрапрадедушка бейсболиста.Как писали "Дни.ру", родилась вКалифорнии в семье режиссера по свету и преподавателя йоги. Отец герцогини Сассекскойимеет голландские и ирландские корни, а мать – афроамериканские.Стоит отметить, что большинство служителей британскогокоролевского двора отталкивало незнатное происхождение бывшей актрисы. Из-заэтого многие с неодобрением относились к бракосочетанию и принцаГарри.