Парк Добросельский во Владимире открывает весенне-летний сезон - 2024
В администрации города...
Парк "Добросельский" во Владимире открывает весенне-летний сезон - 2024
В администрации города Владимира рассказали о том, что парк "Добросельский" в воскресенье (28 апреля 2024 года) открывает весенне-летний сезон. На майские праздники жителей и гостей города ждут развлекательные и спортивные программы.
28 апреля начинаем выходные с пользой для здоровья на спортивной программе «Забавные рекорды». Юных гостей парка и их родителей ждут активные и веселые игры, конкурсы и эстафеты с яркими, зажигательными ведущими.
29 апреля приглашаем на развлекательную программу «Танцуют все!». Гости парка смогут принять участие в энергичной разминке, танцевальных соревнованиях, зажигательных флешмобах и, конечно, просто потанцевать под свои любимые мелодии.
30 апреля на развлекательной программе «Первомайский калейдоскоп» участники узнают историю наступающего праздника Весны и Труда.
Ребята познакомятся с играми советского детства: «резиночки», «классики», «крестики-нолики», «пятнашки», а родители получат возможность поймать приятную ностальгию.
Попробовать свои силы можно будет не только в физических активностях, но и поупражняться в интеллектуальных викторинах и конкурсах.
1 мая в 12.00 в парке культуры и отдыха «Добросельский» пройдет яркий праздник открытия весенне-летнего сезона «Разноцветный Первомай».
В программе:
-выступление творческих коллективов Дома культуры молодежи г.Владимира, Культурно-досугового комплекса и Дома культуры мкр.Оргтруд;
-анимационная программа и акробатические выступления от батутного центра «Яркопарк»;
-любимое развлечение детей «Шоу мыльных пузырей»;
-конкурс рисунков на асфальте;
-игровые площадки, мастер-классы, аквагримм, тематические фотозоны.
Самым активным участникам программы дарим сладкие угощения!
Дополнительная информация на сайте парка, в группе ВК и по телефону: +7 (4922) 53 22 78.
Фото: администрация города Владимира; freepik.com