Парк Добросельский во Владимире открывает весенне-летний сезон - 2024 В администрации города...

Парк "Добросельский" во Владимире открывает весенне-летний сезон - 2024В администрации города Владимира рассказали о том, что парк "Добросельский" в воскресенье (28 апреля 2024 года) открывает весенне-летний сезон. На майские праздники жителей и гостей города ждут развлекательные и спортивные программы.28 апреля начинаем выходные с пользой для здоровья на спортивной программе «Забавные рекорды». Юных гостей парка и их родителей ждут активные и веселые игры, конкурсы и эстафеты с яркими, зажигательными ведущими.29 апреля приглашаем на развлекательную программу «Танцуют все!». Гости парка смогут принять участие в энергичной разминке, танцевальных соревнованиях, зажигательных флешмобах и, конечно, просто потанцевать под свои любимые мелодии.30 апреля на развлекательной программе «Первомайский калейдоскоп» участники узнают историю наступающего праздника Весны и Труда.Ребята познакомятся с играми советского детства: «резиночки», «классики», «крестики-нолики», «пятнашки», а родители получат возможность поймать приятную ностальгию.Попробовать свои силы можно будет не только в физических активностях, но и поупражняться в интеллектуальных викторинах и конкурсах.1 мая в 12.00 в парке культуры и отдыха «Добросельский» пройдет яркий праздник открытия весенне-летнего сезона «Разноцветный Первомай».В программе:-выступление творческих коллективов Дома культуры молодежи г.Владимира, Культурно-досугового комплекса и Дома культуры мкр.Оргтруд;-анимационная программа и акробатические выступления от батутного центра «Яркопарк»;-любимое развлечение детей «Шоу мыльных пузырей»;-конкурс рисунков на асфальте;-игровые площадки, мастер-классы, аквагримм, тематические фотозоны.Самым активным участникам программы дарим сладкие угощения!Дополнительная информация на сайте парка, в группе ВК и по телефону: +7 (4922) 53 22 78.Фото: администрация города Владимира; freepik.com