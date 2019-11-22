Медики уверены, что классическая поза для сидения – со сведенными ногами – вредна для женского здоровья. По мнению ортопедов, из-за сдвинутых ног при сидении у дам начинаются боли в коленях ..

Медики уверены, что классическая поза для сидения – со сведенными ногами – вредна для женского здоровья. По мнению ортопедов, из-за сдвинутых ног при сидении у дам начинаются боли в коленях и бедрах.Как передает , поза со сдвинутыми ногами считается женственной и приличной. От слабой половины человечества приличия требуют сидеть в общественных местах со сдвинутыми ногами, а все остальное считается аморальным. Однако, врачи считают, что эта поза очень вредит дамам из-за гораздо более широкого таза.