Самые родные, дорогие, любимые. Их забота порой беспредельна, а теплота рук так необходима. Мамы во всем мире принимают поздравления. По традиции в последнее воскресенье ноября отмечают День

Самые родные, дорогие, любимые. Их забота порой беспредельна, а теплота рук так необходима. Мамы во всем мире принимают поздравления. По традиции в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. В России праздник учредил Борис Ельцин в далеком 98-ом году. В центре культуры и искусства на Соборной площади собрались лучшие мамы города. Их чествуют депутаты и чиновники,