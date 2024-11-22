В 2024 году на эти цели предусмотрено 58,7 миллиона рублей.

До 2024 года во Владимирской области планируется ремонт 122 жилых помещений маневренного фонда. Региональные власти выделили средства из бюджета на улучшение технического состояния жилья, которое включается в официальный список министерства ЖКХ для получения субсидий.В 2024 году на эти цели предусмотрено 58,7 миллиона рублей, что позволит отремонтировать помещения в 52 населённых пунктах. На данный момент завершены работы в 81 квартире в 44 муниципалитетах, а обновление в остальных продолжается.В городах Ковров, Петушки, а также в нескольких сельских поселениях уже отданы 14 квартир тем, кто потерял жильё из-за пожаров и гражданам, проживающим в аварийных домах. Напомним, ранее мы писали, что