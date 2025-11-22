«Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Бродячий замок»… А вы смотрели фильмы Хаяо Миядзаки? Что в работах знаменитого японского режиссёра уже многие годы покоряет зрителей по всему

«Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Бродячий замок»… А вы смотрели фильмы Хаяо Миядзаки? Что в работах знаменитого японского режиссёра уже многие годы покоряет зрителей по всему миру? Какую роль в этом играет музыка? Почему повторы хитов в кино и концерты, основанные на музыкальных темах из фильмов сейчас так популярны у зрителей? В новом выпуске проекта