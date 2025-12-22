ГАИ дает время на привыкание нарушителям, игнорирующим новый запрет поворота на проспекте Ленина. Напомним, на перекрестке с Ново-Ямским переулком чуть более двух недель назад был запрещен

ГАИ дает время на привыкание нарушителям, игнорирующим новый запрет поворота на проспекте Ленина. Напомним, на перекрестке с Ново-Ямским переулком чуть более двух недель назад был запрещен левый поворот к троллейбусному депо. Несмотря на демонтированную светофорную секцию с зеленой стрелкой и новые дорожные знаки, некоторые автомобилисты по привычке продолжают занимать левый ряд в ожидании разрешающего сигнала,