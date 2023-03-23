Эксперты рассказали, как предотвратить появление воспалений на лице.

Эксперты рассказали, как предотвратить появление воспалений на лице.Воспаления налице, неприятные ощущения, зуд на коже головы — с каждым из этих симптомов хотьраз сталкивалась каждая девушка и женщина. Дерматологи Ноэль Шербер и ДженниферЛиндер назвали одну из самых популярных причин таких проявлений. Удивительно, нопочти все женщины совершали эту ошибку.Многим девушкамзнакома ситуация — утром нет времени помыть голову, поэтому это делается свечера. Наскоро вымытые волосы, недосушенные и влажные, они прямиком падают наподушку. Ничего страшного, высохнут ночью, думает каждая. Однако именно в этотмомент начинается… жизнь. Интернет-издание "" приводитисследование с новыми фактами.В теплой и влажнойсреде начинают активно размножаться бактерии. Влажные волосы — идеальныеусловия для их жизни. Бактерии накапливаются на коже головы за ночь, вызывая зуди сухость кожи. Кроме этого, микроорганизмы накапливаются на наволочкахподушек. Оттуда им не составляет большого труда перейти на кожу лица.Дерматологи выделяютряд рекомендаций, чтобы избежать воспалений и других неприятных ощущений:Высушиватьволосы перед сном и не ложиться спать с влажными корнями.Менятьнаволочки минимум раз в неделю.Выбиратьнаволочку из атласа или шелка.