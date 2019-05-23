О тонкостях отношений в монаршей семье
рассказала актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в фильме Гарри и Меган:
становление королевской пары. По ее словам, Меган Маркл любит принца Гарри
меньше, чем он ее.
О тонкостях отношений в монаршей семье
рассказала актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в фильме "Гарри и Меган:
становление королевской пары". По ее словам, Меган Маркл любит принца Гарри
меньше, чем он ее.
В картине будет
представлено закулисье королевской жизни герцога и герцогини Сассекских в
первый год брака. Артистка изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев и сделала интересные выводы. Исходя из них, у
нее есть хитрая тактика по приручению
принца Гарри.
Тиффани Смит сообщила, что герцогиня не признается мужу в любви
также, как он ей. При этом она добавила, что их отношения все-таки "настоящие", и
сравнила Меган Маркл с принцессой Дианой. "Она также смотрит на людей сквозь ресницы, что очень похоже на
Диану", – цитирует актрису Daily Telegraph.
"Я помню,
моя бабушка всегда говорила мне: "Ты должна быть уверена, что парень любит тебя
больше", – отметила она. По словам Тиффани Смит, Меган Маркл "амбициозный
человек", и не будет находиться под чьей бы то ни было властью.
Вместе с
тем, артистка верит, что супруга принца Гарри вовсе не бесчувственная и даже плачет,
но, разумеется, не на публике. Она считает, что у был некий
переломный момент, когда она решила так: "Я устала от того, что мной
манипулируют, и теперь я собираюсь постоять за себя".
Кроме того,
Тиффани Смит внимательно изучила манеры , чтобы как можно точнее сыграть
ее в фильме. В частности, она сфокусировалась на укладке непослушных волос
герцогини.