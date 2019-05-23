О тонкостях отношений в монаршей семье рассказала актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в фильме Гарри и Меган: становление королевской пары. По ее словам, Меган Маркл любит принца Гарри меньше, чем он ее.

О тонкостях отношений в монаршей семьерассказала актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Сассекскую в фильме "Гарри и Меган:становление королевской пары". По ее словам, Меган Маркл любит принца Гаррименьше, чем он ее.В картине будетпредставлено закулисье королевской жизни герцога и герцогини Сассекских впервый год брака. Артистка изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев и сделала интересные выводы. Исходя из них, унее есть хитрая тактика по приручениюпринца Гарри.Тиффани Смит сообщила, что герцогиня не признается мужу в любвитакже, как он ей. При этом она добавила, что их отношения все-таки "настоящие", исравнила Меган Маркл с принцессой Дианой. "Она также смотрит на людей сквозь ресницы, что очень похоже наДиану", – цитирует актрису Daily Telegraph."Я помню,моя бабушка всегда говорила мне: "Ты должна быть уверена, что парень любит тебябольше", – отметила она. По словам Тиффани Смит, Меган Маркл "амбициозныйчеловек", и не будет находиться под чьей бы то ни было властью.Вместе стем, артистка верит, что супруга принца Гарри вовсе не бесчувственная и даже плачет,но, разумеется, не на публике. Она считает, что у был некийпереломный момент, когда она решила так: "Я устала от того, что мнойманипулируют, и теперь я собираюсь постоять за себя".Кроме того,Тиффани Смит внимательно изучила манеры , чтобы как можно точнее сыгратьее в фильме. В частности, она сфокусировалась на укладке непослушных волосгерцогини.