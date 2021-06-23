Количество погибших за летний купальный сезон достигло 15 человек.

За минувшие сутки во Владимирской области утонули ещё три человека, среди которых – двое детей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Днём 22 июня в реке Клязьме в Вязниках в месте, не оборудованном для купания, обнаружено тело погибшего мужчины 1957 года рождения.Подробности о происшествиях с детьми не сообщаются. Известно только, что один из них –«Завершены поиски двух утонувших ранее мужчин 1983 и 2000 годов рождения. Они погибли в реке Нерль в Суздальском районе и реке Клязьме в Гороховце. Продолжаются поиски утонувшего мужчины 1974 года рождения в Камешковском районе у посёлка Патакино», - уточнили информацию в спасательном ведомстве.Всего с начала года на водоёмах региона погибли 15 человек, из них – 5 детей.По всем фактам ведётся выяснение обстоятельств гибели с участием правоохранительных органов.МЧС и полиция проводят «диких» пляжей, однако очевидно, что у каждого водоёма по спасателю и полицейскому не поставишь.В связи с этим ГУ МЧС России напоминает о недопустимости бесконтрольного нахождения детей и подростков возле озёр и рек. Чаще всего дети гибнут из-за недосмотра взрослых, неумения плавать и купания «за компанию», не рассчитывая свои силы.