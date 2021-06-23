Госавтоинспекторы поймали 11 пьяных водителей.

За сутки 22 июня во Владимирской области произошло 12 ДТП, в которых погибли двое и 16 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекторы поймали 11 пьяных водителей. Об этом сообщили в УГИБДД региона.Во Владимире на Судогодском шоссе у дома №33 «Шкода Октавиа» при повороте налево не пропустила мопед «Вираго». В результате столкновения пострадал 53-летний водитель мопеда.В деревне Торжково 52-летний мотоциклист на «Ирбис Вираго» упал на проезжую часть и был госпитализирован.На 48 километре автодороги «Колокша - Кольчугино – Александров - Верхние Дворики» 54-летний мотоциклист на «Хонде XL1000 Варадео» не справился с управлением и упал на дорогу.На четвёртом километре трассы «Владимир - Иваново - Гнездилово - Туртино - Старый Двор» водитель «Митсубиси Аутлендер» сбил 12-летнего велосипедиста. Ребенка госпитализировали.В Александрове два мальчика, 10 и 11 лет, переезжали через пешеходный переход на самокатах и попали под колёса «семёрки». За рулём «классики» сидел 18-летний автомобилист. В результате ДТП один ребёнок попал в больницу, второй отправлен на амбулаторное лечение.В Вязниках 77-летний водитель «ВАЗ–21101» насмерть сбил 57-летнюю женщину. Во Владимире на проспекте Ленина автобус сбил мужчину, которыйВ Гусь-Хрустальном женщина на «Шевроле Нива» влетела в опору линии электропередач.На 277 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» водитель «БМВ 530» сбил лося.