Изначально дорогу должны были сдать к концу 2023 года.

В Коврове продолжается история со строительством дороги по улице Маршала Устинова, которая превратилась в очередной долгострой. Муниципалитет успешно отсудил почти 50 миллионов рублей у предыдущего подрядчика, не выполнившего свои обязательства.Изначально дорогу должны были сдать к концу 2023 года, но частная фирма ООО «Радсаф» из Башкирии не справилась с задачей. В 2023 году Управление городского хозяйства Коврова заключило контракт с «Радсаф» на строительство дороги и ливневой канализации стоимостью более 131 миллиона рублей, при этом подрядчик получил аванс, составлявший почти половину суммы, сообщает «».Сроки завершения работ неоднократно переносились. К 19 декабря 2023 года объект не был готов, и подрядчику дали дополнительно 8 месяцев. Однако и к 17 июля 2024 года обязательства не были выполнены. В октябре 2024 года администрация Коврова обнаружила, что работы фактически остановлены, стройплощадка заброшена, техника отсутствует, а часть колодцев осталась открытой. После безуспешных попыток урегулировать ситуацию мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт.