Авария произошла на трассе А-108, известной как Большое Московское кольцо.

Во вторник, 22 июля, на трассе А-108, известной как Большое Московское кольцо, вблизи деревни Красный Угол Киржачского района произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, виновником аварии мог стать водитель автомобиля «Сузуки», мужчина 1939 года рождения. На 159-м километре автодороги он, предположительно, пропустил нужный поворот, остановился и начал двигаться задним ходом. В этот момент его «Сузуки» столкнулся с грузовиком «Вольво». От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобили «Форд» и «КАМАЗ».В результате столкновения пострадали двое пожилых людей — сам водитель «Сузуки» и его пассажирка, также 1939 года рождения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из деформированного кузова автомобиля и передали их медикам скорой помощи.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.