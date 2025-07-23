Серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла днём 22 июля на 158-м километре автодороги А-108 «МБК» в Киржачском районе. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области. По

Серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла днём 22 июля на 158-м километре автодороги А-108 «МБК» в Киржачском районе. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области. По предварительной информации, около 15:25 86-летний водитель автомобиля «Сузуки», следовавший со стороны Ярославского шоссе, проехал поворот на деревню Красный Угол, затем внезапно остановился и начал движение задним ходом в