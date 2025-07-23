Российские парламентарии 22 июля приняли новый закон, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции и их родственников.

Российские парламентарии 22 июля приняли новый закон, направленный на поддержку бойцов специальной военной операции и их родственников. Теперь в случае гибели участника СВО социальная помощь может быть предоставлена женщине, которая проживала с ним не менее трёх лет, вела общее хозяйство и имеет общего несовершеннолетнего ребёнка. Об этом в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, факт совместного проживания и ведения общего хозяйства с участником СВО необходимо будет устанавливать через суд.Кроме того, новый закон определяет срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.«Думаю, что этим документом мы сможем поддержать семьи, которые не успели или отложили законную регистрацию отношений. Особенно в этих случаях не должны страдать дети», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.