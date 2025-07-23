С 20 июля Владимирскую область накрыл циклон – небо над регионом затянули серые облака и местами грозовые тучи. Такую непогоду жителям областной столицы и близлежащих районов придется

С 20 июля Владимирскую область накрыл циклон – небо над регионом затянули серые облака и местами грозовые тучи. Такую непогоду жителям областной столицы и близлежащих районов придется лицезреть почти всю неделю, предупреждает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Изменения эти связаны с приходом циклона. С северо-запада он пришел,