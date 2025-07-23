Муромским городским судом вынесен приговор бывшему депутату Совета округа Муром Александру Ширманову. Его признали виновным сразу по трем тяжким статьям: участие и руководство структурным

Муромским городским судом вынесен приговор бывшему депутату Совета округа Муром Александру Ширманову. Его признали виновным сразу по трем тяжким статьям: участие и руководство структурным подразделением преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов, сообщили в прокуратуре Владимирской области. По данным регионального СК РФ, Ширманов с 2018 года участвовал в схеме хищения бюджетных