В городе Радужный Владимирской области успешно завершились поиски 63-летней Марины Сокул, которая пропала после того, как 18 июля отправилась в лес. Женщину нашли живой и в безопасности ..

В городе Радужный Владимирской области успешно завершились поиски 63-летней Марины Сокул, которая пропала после того, как 18 июля отправилась в лес. Женщину нашли живой и в безопасности благодаря совместным усилиям добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт», полиции и местных жителей. Подробнее в материале .Поиск без зацепокЗаявка о пропаже на «горячую линию» «ЛизаАлерт» днем 20 июля от дочери Марины Евгеньевны, которая забеспокоилась из-за отсутствия связи с мамой. Было известно, что женщина ушла без мобильного телефона, а точное направление ее движения в лесу, окружающем Радужный на 360 градусов, оставалось неизвестным.К поисковым работам немедленно подключились около 30 добровольцев из разных городов Владимирской области, а также сотрудники полиции и неравнодушные граждане. Штаб начал работу вечером 20 июля, и группы поисковиков работали практически до утра, но тогда найти пропавшую не удалось.Случайный свидетельКоординаторы поиска приняли решение о широком распространении ориентировок на пропавшую, надеясь найти свидетелей, которые могли бы указать направление ее движения. Этот расчет полностью оправдался: одна из свидетельниц узнала Марину Евгеньевну на фотографии и сообщила, в какую сторону она ушла.Эта ценная информация позволила сузить область поиска. Днем 21 июля в лес была направлена новая группа, которая вскоре сообщила радостную новость: «Нашли! Жива!».Спасение из болотаМарину Евгеньевну обнаружили стоящей по колено в болоте. Поисковики оказали ей помощь, убедились, что она может передвигаться самостоятельно с поддержкой, и вызвали скорую помощь к штабу. Женщина была благополучно доставлена к родным.