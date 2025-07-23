Наиболее интенсивный период осадков уже миновал.

Синоптики улучшение погодных условий во Владимирской области к концу текущей недели.По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после дождливого начала недели ожидаются лишь небольшие и кратковременные дожди, которые не доставят серьезных неудобств. Наиболее интенсивный период осадков уже миновал.Температура воздуха в среду и четверг, согласно прогнозам, будет колебаться в пределах 25-27°C. К пятнице возможно повышение до 28°C. В выходные дни ожидается дальнейшее потепление, температура может достичь 29-30°C.Прогноз на 23 июля 2025 года, для Владимира и области: облачная погода, местами грозы. Дневная температура воздуха поднимется до +23°C, ночью ожидается похолодание до +17°C. Ветер северо-восточный, 5-6 м/с. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.