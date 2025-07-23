Уже сегодня, 23 июля, в Муроме начался чемпионат России и Всероссийские соревнования по многодневной велогонке среди женщин и юниорок. Спортсменки со всей страны поборются за награды и

Уже сегодня, 23 июля, в Муроме начался чемпионат России и Всероссийские соревнования по многодневной велогонке среди женщин и юниорок. Спортсменки со всей страны поборются за награды и возможность попасть в сборную, сообщили в облправительстве. Гонки в четыре этапа пройдут по живописным маршрутам одного из древнейших городов России. Из пресс-релиза Правительства области В первый соревновательный день