В Областном музыкальном колледже имени А.П.Бородина введутся ремонтные работы. Масштабные изменения ожидаются в библиотеке. В ней установят новую мебель, покрасят стены, установят

В Областном музыкальном колледже имени А.П.Бородина введутся ремонтные работы. Масштабные изменения ожидаются в библиотеке. В ней установят новую мебель, покрасят стены, установят современное освещение и изменят планировку для удобства студентов, сообщили в региональном Минкульте. Кроме того, для повышения безопасности в помещении установят новую систему пожарной безопасности и улучшат звукоизоляцию. Ремонт ведется и на первом этаже