Уголовное дело возбуждено против 52-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего брата. Об этом сообщает Следком России по Владимирской области. По информации следствия, инцидент произошел 7

Уголовное дело возбуждено против 52-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего брата. Об этом сообщает Следком России по Владимирской области. По информации следствия, инцидент произошел 7 июня 2025 года в квартире, оставшейся после умерших родителей, где её брат выпивал с посторонними. Разгневанная сестра пыталась прогнать незваных гостей битой, а затем нанесла смертельные ножевые ранения своему брату.