Во Владимирской области продолжается программа субсидирования, позволяющая жителям получить компенсацию за расходы, связанные с газификацией домовладений. С начала года на эти цели уже ..

Во Владимирской области продолжается программа субсидирования, позволяющая жителям получить компенсацию за расходы, связанные с газификацией домовладений. С начала года на эти цели уже направлено 125 миллионов рублей, охватив 2068 домовладений.Субсидии доступны на несколько видов работ. При подготовке внутридомового газового оборудования к приему газа льготники могут получить до 100 тысяч рублей, а остальные жители региона — до 40 тысяч рублей.Субсидия доступна и при переводе частных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное отопление. Здесь размер субсидии варьируется от 150 до 250 тысяч рублей. За полгода уже 130 квартир перешли на индивидуальное отопление, получив более 21 миллиона рублей.Кроме того, при замене непригодного внутридомового газоиспользующего оборудования для льготных категорий граждан (пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, ветераны и инвалиды ВОВ и боевых действий, а также семьи с ребенком-инвалидом) предусмотрена субсидия от 10 до 45 тысяч рублей в зависимости от типа оборудования. В 2025 году на эти цели выплачено 8 миллионов рублей за замену 309 единиц оборудования.Министерство ЖКХ региона , что Владимирская область поднялась с 9 на 7 место в рейтинге российских субъектов по количеству заключенных договоров в рамках федеральной программы догазификации. С момента ее запуска в 2021 году принято почти 30 тысяч заявок, заключено более 28 тысяч договоров, а газ подведен уже к 23,87 тысячи участков.