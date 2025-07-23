Администрация Владимира продолжает обновление общественного транспорта. На портале госзакупок размещен тендер на приобретение двух современных троллейбусов общей стоимостью 66,6 млн

Администрация Владимира продолжает обновление общественного транспорта. На портале госзакупок размещен тендер на приобретение двух современных троллейбусов общей стоимостью 66,6 млн рублей. Согласно условиям закупки, троллейбусы должны быть низкопольными, адаптированными для перевозки маломобильных пассажиров и вмещать не менее 90 человек. Также в салоне должны быть установлены камеры видеонаблюдения, система кондиционирования, счётчики пассажиропотока и валидаторы. Поставщика выберут