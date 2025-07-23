Причиной стали несоответствия санитарным нормам.

Во Владимирской области роспотребнадзор изъял из оборота 84 килограмма хлебобулочных изделий в первом полугодии текущего года. Причиной стали несоответствия санитарным нормам, выявленные в ходе лабораторных исследований.Управление роспотребнадзора по Владимирской области анализ 280 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Образцы проверялись по ряду критериев, включая санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели, а также на наличие ГМО.По результатам микробиологических исследований некоторые пробы хлебобулочных изделий не соответствовали установленным требованиям. Вся партия некачественной продукции была немедленно снята с реализации.Ситуация с контролем качества хлебобулочной продукции в регионе остаётся на контроле ведомства.