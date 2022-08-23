Прокуратура заявила о нарушениях в работе правоохранительных органов при расследовании «пьяных» ДТП. Как сообщает надзорное ведомство, 77 из 125 решений об отказе в возбуждении уголовных дел

Прокуратура заявила о нарушениях в работе правоохранительных органов при расследовании «пьяных» ДТП. Как сообщает надзорное ведомство, 77 из 125 решений об отказе в возбуждении уголовных дел после аварий с пьяными водителями – незаконны. Более того, после последних проверок прокуратуры, к этим делам добавились еще 16 таких постановлений. В надзорном ведомстве также заявляют и об увеличении