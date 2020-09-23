Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Вахи Агаева. Парламентарий скончался 23 сентября на 68-м году жизни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Вахи Агаева. Парламентарий скончался 23 сентября на 68-м году жизни.Ваха Агаев был депутатом Госдумы с 2011 года, отметил Вячеслав Володин. "Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей", – сказал председатель нижней палаты.Он выразил глубокие соболезнования родным и близким парламентария.У депутата диагностировали COVID-19. По сообщениям СМИ, последние дни парламентарий находился в коме.Ваха Агаев родился в 1953 году в Казахстане. Получил историческое и экономическое образование.В 2011 году Агаев стал депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ, спустя пять лет переизбрался. В нижней палате парламентарий был зампредом комитета по вопросам собственности.