Среди самых распространенных и опасных заболеваний, которым подвержены мужчины, на первом месте – инфаркт миокарда. Курение и алкоголь способствуют развитию атеросклероза коронарных

Среди самых распространенных и опасных заболеваний, которым подвержены мужчины, на первом месте – инфаркт миокарда. Курение и алкоголь способствуют развитию атеросклероза коронарных сосудов. Кровоток снижается и в какой-то момент сердцу перестает хватать кислорода. В перспективе это может привести к инфаркту. Из 1000 мужчин шестерым ставят такой диагноз в возрасте от 35 до 65 лет. К