Жители Минска собирались проводить пикет в честь Дня единения с Россией, который отмечается 2 апреля. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, который последнее время проводит политику в угоду Западу, это событие не на руку. Власти запретили народу выходить на улицу в честь столь важного события.

Жители Минска собирались проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, который последнее время проводит политику в угоду Западу, это событие не на руку. Власти запретили народу выходить на улицу в честь столь важного события.Решение отмены традиционного мероприятия приняли в городском исполнительном комитете. "Пикет планировался возле стелы города-героя Минск. Его должен был организовать совет левопатриотических сил Беларуси "Единство", – пишет издание "Наша Нива".Примечательно, что пикет был отклонен едва ли не впервые в истории Минска. Как после подобных фактов всерьез воспринимать слова Лукашенко о сближении России и Белоруссии, остается лишь гадать.Президент Белоруссии Александр Лукашенко старательно наступает на те же грабли, что и бывшие украинские власти. В Минске потворствуют националистам, а пророссийские активисты испытывают давление. Сообщения об очередной выходке белорусских властей повергает в шок.