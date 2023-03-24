Детектив – жанр, который постоянно трансформируется, но никогда не устаревает.

Детектив – жанр, который постоянно трансформируется, но никогда неустаревает.Среди популярных новинок — детективы с элементами семейной драмы, сатирыи психологического триллера. Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ назвал 5 наиболееинтересных романов от российских, английских, французских, американских иисландских авторов. Разнообразна не только география, но и удобные форматы — внашей подборке вы найдете как текстовые электронные, так и аудиокниги.Угадывайте, кто преступник, и наслаждайтесь качественной литературой.ПроектАнонимус — это серия детективных романов, объединенных общими героями ипересекающимися событиями. Авторы проекта остаются анонимными, чтобы добавитьтаинственности и не отвлекать читателя от увлекательных историй. Несмотря нато, что над книгами работает коллектив писателей, стиль всегда остается единым,а прекрасный русский язык наверняка вас порадует. «Хроники преисподней» —эксклюзивная новинка Литрес, доступная в аудиоформате. Лихо закрученныесюжетные линии проходят через несколько эпох. Историк спецслужб генералВоронцов изучает очередные архивные документы и дневники, и узнает отрагической судьбе контрреволюционера Арсения Алсуфьева, парня из дворянскойсемьи, попавшего в Соловецкий лагерь, а также его брата Митьки, ставшегобеспризорником. Удивительным образом эта давняя история оказывается связана ссовременностью — следователь Орест Волин расследует дело о контрабандедрагоценных камней.Мировойбестселлер английского писателя Джона Маррса появился на Литрес в форматеаудиокниги. Сюжет настолько трогательный и захватывающий, что вам захочетсяслушать книгу часами. Эта история — исповедь двух близких людей, которые невиделись 25 лет, и им определенно есть, что сказать друг другу. Кэтрин и Саймонказались прекрасной, гармоничной парой. Их связывали общие мечты,взаимопонимание и, конечно же, любовь… Но однажды утром Кэтрин проснулась иобнаружила, что мужа нет дома. Вещи и документы остались на месте. Куда же онмог деться? Полиция бессильна, а женщина теряется в догадках: вдруг с Саймономчто-то случилось? А может, он совсем не тот, за кого себя выдавал, и простопредал жену и детей? Долгие годы Кэтрин будет мучаться, задаваясь этимивопросами, пока однажды Саймон не объявится. Супругов ждет встреча, котораярасставит все по своим местам, а подробности исчезновения героя окажутсясовершенно неожиданными, как для Кэтрин, так и для читателей. Самое пристальноевнимание автор уделил психологии героев. Маррс подробно описывает каждуюэмоцию, каждую мысль, пытаясь понять: а можно простить того, кто испортил тебеполовину жизни? И если да, то каков предел милосердия?Лаконичный детективныйроман Майка Омера можно послушать за один вечер. Небольшой дисклеймер: ранееписатель занимался созданием видеоигр, поэтому его романы напоминают квесты —динамичные и удерживающие внимание. Роман «Внутри убийцы» стал бестселлером New YorkTimes, поэтому выход «Тринадцатой карты» ждали читатели по всему миру. Действиеразворачивается в Нью-Йорке, где в своей квартире была найдена убитой гадалка ицелительница Жаклин Мьюн. Поначалу следователи не могут понять, кому моглапомешать безобидная старушка. Она ведь просто варила «чудодейственные» снадобьяи гадала на картах таро! Но вскоре выясниться, что половина города обращаласьза помощью к Жаклин: от мелких уличных воришек до представителей элиты.Детективы Ханна Шор и Бернард Глэдвин, расследующие убийство, не без иронииотмечают, что свое печальное будущее гадалка не предвидела… Или все-таки оначто-то знала? Развязка будет неожиданной — как и положено в любом качественномдетективе. Отдельно хочется отметить юмор автора — Омер остроумно шутит исаркастически подтрунивает над магическим мышлением современных людей.Еще один роман, которыйдержит в напряжении до последней строки. Популярный французский писатель МишельБюсси мастерски миксует жанры: здесь и психологическая драма, и детектив, итриллер… Интересно, что в центре сюжета — не убийство, а наоборот — случайноеспасение. После крушения самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Париж, вживых чудом осталась трехмесячная девочка. В течение 18 лет частный сыщик пытается установитьее личность, так как о родителях ребенка ничего не было известно. Тем временемдве семьи оспаривают свое право усыновить ребенка — между ними разгораетсянастоящая война. И без того сложную и запутанную ситуацию усугубляет внезапнаясмерть детектива, который якобы распутал это дело и узнал всю правду о малышке.Хитросплетения сюжета приведут читателя в Париж, Стамбул и Альпы, а персонажипроявят себя с неожиданной стороны, оказавшись совсем не теми, за кого себявыдавали…Длятех, кому нравятся мрачные скандинавские детективы с их хмурым севернымочарованием и поэтическими описаниями суровой природы, — эта новинка отисландского писателя Рагнара Йонассона, автора бестселлера «Снежная слепота».Молодой полицейский Ари Тор приезжает в маленький городок, где все друг другазнают. Что же могло произойти в этом благополучном, сонном месте? Торрасследует странное убийство: найдено изуродованное тело, о жертве почти ничегоне известно, как и о возможных мотивах страшного преступления… Однако в городокприехала репортер из Рейкьявика, которой история показалась интересной. Девушканамерена провести собственное расследование, чтобы написать шокирующий всюстрану материал. И , разумеется, ей придется начать сотрудничать с Ари Тором, какбы они ни хотела работать самостоятельно. События развиваются слишкомстремительно, каждый день всплывают все более странные подробности, агерои-скептики постепенно начинают верить в происки темных сил… Впрочем, ответобязательно найдется, — все-таки это детектив, а не мистический триллер.Поспециальному промокоду вы получите 20% скидку наЛитрес Абонемент. С ним можно ежемесячно брать себе электронную или аудиокнигустоимостью до 700 рублей из самого большого в России каталога, включая новинкии бестселлеры, а также получить две книги из специальной подборки.