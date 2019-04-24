Как быстро время летит! Уже 40 дней, как с нами нет Юлии Началовой, а кажется, только вчера с ней прощались и все не могли насмотреться в последний раз... Корреспондент Дни.Ру отнес цветы на могилу певицы и ахнул.

Как быстро время летит! Уже 40 дней, как с нами нет Юлии Началовой, а кажется, только вчера с ней прощались и все не могли насмотреться в последний раз... Корреспондент "Дни.Ру" отнес цветы на могилу певицы и ахнул.Юлия Началова упокоилась на 17-м – новом – участке Троекуровского кладбища на западе столицы. Это один из самых престижных столичных погостов– его считают филиалом более старого Новодевичьего.Вокруг похоронены в основном военные – адмиралы, генералы, фронтовики. И каждый день могильных холмов рядов становится все больше... Уже целый ряд новых захоронений появился возле гробницы певицы. И поэтому найти ее оказалось не так просто.Непросто еще и потому, что могила певицы буквально утонула. Утонула в цветах, венках, свечах, мягких игрушках. Как рассказали работники кладбища, могила Началовой – самая посещаемая, по их мнению, хотя на этом погосте нашли свой последний приют и многие другие знаменитости.Основная часть поклонников Юли и ее родственники пришли с цветами накануне. Дело в том, что семья певицы сделала заявление – мол, из-за школьного спектакля дочери Началовой траурные мероприятия и поминки переносятся на день раньше. Священнослужители заверили семью, что подобное канонами не возбраняется. Мол, главное, не внешние атрибуты, а искренняя молитва о душе новопреставленной."До 40 дней стоит меньше суетиться по бытовым вопросам, отвлекаться на материальные проблемы и больше молиться об усопшем. На 40-й день умерший предстает перед Богом, и определяется место его пребывания до Страшного суда, поэтому родным надо заботиться об облегчении участи умершего", – пояснил "Дни.ру" настоятель столичного храма, в котором часто бывала Юлия Началова.Пресс-секретарь певицы Анна Исаева на своей странице в социальной сети Instagram оставила трогательное и полное боли послание своей "сестренке" Юле:До свиданья, друг мой, до свиданья!Милый мой, ты у меня в груди!Предназначенное расставаньеОбещает встречу впереди.До свиданья, без руки, без слова,Не грусти и не печаль бровей,В этой жизни умирать не ново,Но и жить, конечно, не новей...Напомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.