Участники совместной экспедиции журналистов издания Комсомольская правда и программы Андрея Малахова Прямой эфир, а также сотрудников прокуратуры Свердловской области на перевал Дятлова, которая состоялась в марте 2019 года, поделились своими впечатлениями. В ходе беседы они раскрыли новые данные о произошедшем зимой 1959 года.

Участники совместной экспедиции журналистов издания "Комсомольская правда" и программы Андрея Малахова "Прямой эфир", а также сотрудников прокуратуры Свердловской области на перевал Дятлова, которая состоялась в марте 2019 года, поделились своими впечатлениями. В ходе беседы они раскрыли новые данные о произошедшем зимой 1959 года.Даже спустя шесть десятков лет тайна гибели девяти туристов в горах Северного Урала не дает покоя исследователям. Причем каждая новая попытка разобраться в произошедшем лишь больше запутывает дело – появляются новые подробности гибели группы Дятлова, которые не складываются в единую картину.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин обратил внимание на работу судмедэксперта Эдуарда Туманова, обращающего внимание на странности полученных погибшими повреждений. "Людей не просто убивали, а убивали как-то неадекватно, изощренно. Слишком много разнообразных травм для того, чтобы списать их на удары от падений или на бытовую драку", – заметил он.У ведущего программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" Андрея Малахова возникли вопросы к расстоянию от палатки до места обнаружения тел туристов. "Одно дело, когда ты читаешь обо всем этом в прессе и смотришь какие-то телевизионные программы. И совершенное другое, когда сам идешь по маршруту, который ребята преодолели от палатки до того места, где найдены их трупы. Идешь по склону и понимаешь, что пробежать босиком по снегу эти полтора километра невозможно ни в каком состоянии", – цитирует ведущего.Еще одну странность заметила журналист Наталья Варсегова. Дело в том, что первые тела погибших "дятловцев" были обнаружены возле кедра. И если смотреть по карте, то это дерево действительно находится на прямой траектории от палатки туристов. Однако на деле путь пересекает глубокий овраг. "Чтобы дойти до дерева и сейчас, и в 1959 году, нужно обойти этот овраг с правой стороны, сделав крюк примерно в 200 метров", – рассказала она."Я попыталась спуститься в этот овраг на снегоступах и пройти напрямую. Снегоступы с меня слетели, и я провалилась в снег почти по грудь. Выбиралась с трудом, думая об одном: как дятловцы попали к кедру? Пройти напрямую невозможно даже здоровому человеку, не говоря уже о травмированных", – подчеркнула Наталья Варсегова.Напомним, трагедияв окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области произошла зимой 1959 года. Группа из девяти туристов погибла в полном составе. Десятый участник выжил благодаря тому, что сошел с маршрута из-за болезни. Обстоятельства гибели туристов до сих пор вызывают вопросы. Тела несчастных были обнаружены в отдалении от изрезанной палатки. Сами погибшие были частично раздеты и сильно изувечены.