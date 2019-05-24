Теледива опровергла слухи о своем романе с Алексеем
Долматовым, более известным как рэпер Гуф. По словам Алены Водонаевой, их
отношения никогда не выходили за рамки дружбы, более того они не виделись более
двух лет, а их общение ограничивается комментариями и лайками в соцсетях.
Теледива опровергла слухи о своем романе с Алексеем
Долматовым, более известным как рэпер Гуф. По словам Алены Водонаевой, их
отношения никогда не выходили за рамки дружбы, более того они не виделись более
двух лет, а их общение ограничивается комментариями и лайками в соцсетях.
Телеведущая отметила, что никогда не бегала за Гуфом. Она не
понимает, почему экс-супруга рэпера – блогер Айза пишет об этом в соцсетях.
"Я люблю другой типаж мужчин, но после слов Айзы, что
оказывается я настолько его хочу, я обязательно прислушаюсь и попробую. Сейчас как
раз разведусь и позвоню Лехе и приглашу на свидание", – улыбнулась Алена
Водонаева.
Телеведущая подчеркнула, что Айзе никогда ничего плохого не
делала. Они долгое время дружили и просто перестали общаться. Однако теперь
жена рэпера, объединившись с ведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной и певицей Ритой Дакотой, поливает ее грязью в Интернете.
Ситуация накалилась, после интервью Алены, в котором она прокомментировала
конфликт. После этого, по словам теледивы, экс-подруги словно белены объелись. Ее
незаслуженно оскорбляют, хотя сама она о бывших товарках ничего плохого не говорила.
"Я сказала: Я девчонок любила, мы дружили". И на то я
получила порцию ***** (экскрементов – Прим. ред). Мне присылали скриншоты и мне просто стыдно за них.
Каким боком туда вмешалась Дакота я понятия не имею", – поделилась знаменитость.
Телеведущая отметила, что ранее Рита Дакота несколько раз просила
поддержать ее клипы и песни в соцсетях. Алена шла навстречу артистке, хотя
никогда не была дружна с ней. И то, что Рита вдруг начала говорить о ней
гадости, стало для нее громом среди ясного неба.
"Она написала: "Алену можно только пожалеть". Кто ты вообще?
У тебя под носом тебе изменяли все эти годы. Ты себя пожалей и заткнись. Ты не
имеешь отношения ни к нашей дружбе с девочками. Куда ты тявкаешь", -
высказалась в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".
Рассказала телеведущая и о конфликте с Ксенией Бородиной. Алена
отметила, что претензии и подозрения ведущей "Дома-2" не имеют под собой реальной
основы. Водонаева опровергла сплетни об интимной связи с мужем Бородиной и сообщила, что не "сливала" прессе новость
о беременности Ксении.
"Я не понимаю, что за **** (моча – Прим.ред.) у нее в мозгу, почему она
решила, что кто-то будет продавать ее беременность", – высказалась .