Теледива опровергла слухи о своем романе с Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф. По словам Алены Водонаевой, их отношения никогда не выходили за рамки дружбы, более того они не виделись более двух лет, а их общение ограничивается комментариями и лайками в соцсетях.

Теледива опровергла слухи о своем романе с АлексеемДолматовым, более известным как рэпер Гуф. По словам Алены Водонаевой, ихотношения никогда не выходили за рамки дружбы, более того они не виделись болеедвух лет, а их общение ограничивается комментариями и лайками в соцсетях.Телеведущая отметила, что никогда не бегала за Гуфом. Она непонимает, почему экс-супруга рэпера – блогер Айза пишет об этом в соцсетях."Я люблю другой типаж мужчин, но после слов Айзы, чтооказывается я настолько его хочу, я обязательно прислушаюсь и попробую. Сейчас какраз разведусь и позвоню Лехе и приглашу на свидание", – улыбнулась АленаВодонаева.Телеведущая подчеркнула, что Айзе никогда ничего плохого неделала. Они долгое время дружили и просто перестали общаться. Однако теперьжена рэпера, объединившись с ведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной и певицей Ритой Дакотой, поливает ее грязью в Интернете.Ситуация накалилась, после интервью Алены, в котором она прокомментировалаконфликт. После этого, по словам теледивы, экс-подруги словно белены объелись. Еенезаслуженно оскорбляют, хотя сама она о бывших товарках ничего плохого не говорила."Я сказала: Я девчонок любила, мы дружили". И на то яполучила порцию ***** (экскрементов – Прим. ред). Мне присылали скриншоты и мне просто стыдно за них.Каким боком туда вмешалась Дакота я понятия не имею", – поделилась знаменитость.Телеведущая отметила, что ранее Рита Дакота несколько раз просилаподдержать ее клипы и песни в соцсетях. Алена шла навстречу артистке, хотяникогда не была дружна с ней. И то, что Рита вдруг начала говорить о нейгадости, стало для нее громом среди ясного неба."Она написала: "Алену можно только пожалеть". Кто ты вообще?У тебя под носом тебе изменяли все эти годы. Ты себя пожалей и заткнись. Ты неимеешь отношения ни к нашей дружбе с девочками. Куда ты тявкаешь", -высказалась в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".Рассказала телеведущая и о конфликте с Ксенией Бородиной. Аленаотметила, что претензии и подозрения ведущей "Дома-2" не имеют под собой реальнойосновы. Водонаева опровергла сплетни об интимной связи с мужем Бородиной и сообщила, что не "сливала" прессе новостьо беременности Ксении."Я не понимаю, что за **** (моча – Прим.ред.) у нее в мозгу, почему онарешила, что кто-то будет продавать ее беременность", – высказалась .